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Manfredonia, Rotice a TeleSveva: “Sarà un’estate diversa salla precedente”

Nel girone H di Serie D per la salvezza, quest’anno, ci sono voluti ben 43 punti, motivo di soddisfazione per il Manfredonia Calcio: “Il nostro girone è complicato, è stato un campionato combattuto, ma giocato molto bene da noi. I nostri ragazzi meritano un plauso” dice Rotice a TeleSveva.

Sul futuro: “Sicuramente non sarà come la scorsa estate, quando fattori esterni condizionarono tutto l’ambiente. Furono create tensioni, il rischio che il calcio sarebbe sparito a Manfredonia era concreto. Il prossimo anno sarà in continuità con quello trascorso”.

“Grazie alla serenità ritrovata, la programmazione è già in corso. Bisogna ripartire dai valori e dagli uomini che l’hanno resa possibile. Il nostro obiettivo è crescere tenendo a bada anche il risultato finanziario.”