Duro sfogo di Al Bano Carrisi: “Non facciamo una bella figura”, l’accaduto

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al Bano Carrisi è tra i cantanti italiani più conosciuti nel mondo. L’artista ha partecipato di recente alla decima edizione del premio Giuseppe Fasano che si svolge a Cellino San Marco. In questa circostanza, il compagno di Loredana Lecciso si è reso protagonista di un duro sfogo a tutela del nostro territorio. L’uomo intervistato da Rai News ha dichiarato le seguenti parole: “questa terra merita tanto. Un solo appunto farei a questa terra stiamo attenti a questi scarichi d’immondizia, sono insopportabili. Stiamo attenti prima che le cose diventino ancora più gravi, non facciamo una bella figura col mondo e noi dobbiamo fare una bella figura perché le risorse ci sono tutte. Basta applicarle.“ Al Bano Carrisi ha voluto mandare un sentito messaggio a tutela del territorio, spesso rimasto vittima dell’inciviltà delle persone.

Al Bano ha cantato alla cerimonia d’apertura dei Giochi del Mediterraneo

Il cantante pugliese ha dimostrato di essere attaccatissimo alla sua terra. Al Bano Carrisi ha di recente partecipato alla 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo che si sono svolti a fine agosto a Taranto in Puglia. Per l’occasione, il leone di Cellino San Marco ha cantato un medley dei suoi cavalli di battaglia nel corso della cerimonia d’apertura della manifestazione sportiva internazionale. Un’esibizione che è stata particolarmente apprezzata dal pubblico, che ha elogiato la verve dimostrata dall’uomo nonostante i suoi 83 anni.