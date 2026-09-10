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Manfredonia-Nocerina, trasferta vietata ai tifosi molossi

Il Questore di Foggia ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per i residenti in provincia di Salerno in occasione della gara tra Manfredonia e Nocerina, in programma sabato 12 settembre alle ore 16:30 allo stadio “Miramare”.

Una notizia che era nell’aria già da diversi giorni, a maggior ragione dopo che l’incontro era finito sotto la lente d’ingrandimento del CASMS e dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive.