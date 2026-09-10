Una coppia del Grande fratello festeggia un importante traguardo: ecco quale

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello ha visto la nascita di diverse coppie nel corso della sua messa in onda sui teleschermi di Canale 5. Nell’edizione del 2023, il reality show ha visto Micol Incorvaia conoscere e innamorarsi di Edoardo Tavassi. Una storia d’amore che fece sognare gli italiani. Da tempo, la sorella di Clizia ed il fratello di Guendalina vivono a Roma dove hanno preso una casa insieme. Una relazione che di recente è finita al centro del gossip per alcune voci che li volevano attraversare un difficile momento. Alcuni fans avevano notato l’assenza di Micol Incorvaia alla festa di compleanno della suocera avvenuta a Roma. Di qui, la nascita di alcune speculazioni in merito ad una possibile rottura tra i due ex concorrenti del Grande fratello.

Grande Fratello – Micol Incorvaia, festeggia il compleanno con Edoardo Tavassi

In queste ore, la coppia festeggia un nuovo importante traguardo. Micol Incorvaia ha pubblicato una storia su Instagram insieme ad Edoardo Tavassi con la seguente didascalia: “4 anni di candeline spente insieme e così non ho più paura di invecchiare.” La sorella di Clizia ha festeggiato il suo compleanno al fianco del compagno, con il quale ha da oltre 4 anni una relazione. Nel frattempo, l’ex concorrente del Grande fratello ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia indossando un abito che ha messo in risalto la sua figura slanciata.