Tommaso Franchi conferma la rottura con Mariavittoria: “Ci siamo lasciati in modo sereno”

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Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si erano conosciuti e innamorati al Grande Fratello 2024, da qualche mese però hanno messo fine alla loro relazione.

Le voci della rottura circolano da settimane ma fino ad ora nessuno dei due aveva rotto il silenzio per confermare o smentire la notizia. Nei giorni scorsi è stato l’ex gieffino ad ufficializzare la rottura durante un’ospitata nel programma radiofonico di Giada Di Miceli ‘Non Succederà Più’.

Tommaso Franchi parla della fine della sua relazione con Mariavittoria Minghetti: le rivelazioni dell’ex gieffino

L’ex gieffino ha fatto sapere che la loro è stata una bellissima storia d’amore durata quasi un anno dopo il Grande Fratello. Ha poi svelato: “Poi, con tranquillità e gioia, in modo molto sereno, ci siamo lasciati. Non ci sono stati né tradimenti o altre persone nel mezzo. È stata una questione di compromessi, di cose, succede”.

Tommaso Franchi non ha voluto rivelare le motivazioni che hanno spinto lui e Mariavittoria Minghetti a prendere strade diverse. Alla conduttrice non ha voluto svelare nemmeno chi tra loro due ha preso la decisione di dirsi addio.