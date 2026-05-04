Manfredonia
Manfredonia, addio a Matteo Prencipe: “Ora puoi volare con gli angeli”
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Manfredonia, addio a Matteo Prencipe: “Ora puoi volare con gli angeli”
Il Direttivo e i Soci della a.s.d. Manfredonia Corre si uniscono al dolore che la colpito la famiglia Prencipe per la perdita del caro MATTEO.
I funerali avranno luogo domani martedì 5 maggio alle ore 17:00 nella Chiesa San Michele Arcangelo.
Il ricordo di un amico: “In una delle ultime uscite a macchia… Arrivati all’ultima discesa.. Ti vidi velocissimo come non mai.. Finita la discesa mi avvicinai e ti chiesi come mai così veloce è tu mi rispondesti : “HO VOLUTO PROVARE A VOLARE”..Ora puoi volare con gli ANGELI”.