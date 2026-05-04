L’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 4 al 10 maggio e la classifica zodiacale: Vergine al top

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana 4 al 10 maggio, i nati sotto il segno della Vergine vivono una fase di riflessione sentimentale e una forte ripresa lavorativa grazie alla loro precisione. I nativi dell’Acquario sono invece invitati a superare la diffidenza in amore e a pianificare con estrema cura le finanze per gestire al meglio le tensioni professionali. Infine, i Pesci devono imparare a mettere da parte l’orgoglio per favorire l’intesa di coppia, approfittando di un periodo lavorativo protetto e ideale per concretizzare nuovi progetti.

Oroscopo e classifica dal 4 al 10 maggio: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, in questo periodo emani un fascino così genuino che è difficile non notarti. Ti senti finalmente pronto a spalancare il cuore e lasciarti trasportare dalle emozioni con una naturalezza ritrovata. Il weekend, in particolare, ti regala l’occasione d’oro per dichiararti senza maschere, risvegliando quel fuoco passionale che avevi messo in pausa. Non permettere alle beghe quotidiane di spegnere l’entusiasmo: metti i sentimenti al primo posto e ignora qualche piccola provocazione esterna. In ambito lavorativo, sei in una fase di vera riscossa. Le stelle ti spingono a prenderti ciò che meriti, analizzando con occhio critico ogni nuova offerta o contratto che ti passa tra le mani. Anche se la burocrazia o alcune questioni legali sembrano andare a rilento, non scoraggiarti. Quella voglia di riscatto che senti dentro è il tuo carburante migliore: usala per dimostrare a tutti quanto vali davvero. (4 stelle, settimana buona)

Toro – In amore, se sei single, non startene rintanato in casa: ogni invito è una potenziale scintilla che aspetta solo di essere accesa. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ti senti finalmente più leggero e pronto a esplorare nuovi orizzonti senza il fardello dei ricordi amari. Se arrivi da un periodo complicato, questa è la tua vera occasione per voltare pagina. Per chi vive un legame solido, invece, è il momento di sognare in grande e pianificare il futuro con una nuova energia. In ambito lavorativo, il vento sta cambiando e le prospettive di guadagno si fanno più interessanti. Forse hai già incassato qualche bella soddisfazione, a dimostrazione che il tuo impegno non è passato inosservato. Tuttavia, non abbassare la guardia sulla gestione del portafoglio. Punta tutto sulla parte centrale della settimana: sarà quello il momento perfetto per trattare e chiudere accordi vantaggiosi. (5 stelle, settimana ottima)

Gemelli – In amore, secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, ti avvolge un’energia nuova, decisamente più passionale, che apre la porta a incontri sorprendenti. Se hai vissuto un periodo turbolento, ora puoi finalmente voltare pagina e lasciarti i vecchi pesi alle spalle. Sei una calamita vivente: usa questo magnetismo per farti avanti con chi ti piace. La timidezza non ti serve, punta tutto sulla tua intraprendenza. In ambito lavorativo, anche se il portafoglio ha sofferto ultimamente, stai finalmente riprendendo in mano il timone della tua carriera. La tua capacità di reinventarti è la tua marcia in più per superare ogni ostacolo. Se hai un’idea vincente o una richiesta da fare, non avere fretta: muoviti verso il weekend, quando le stelle favoriranno i tuoi successi e ti regaleranno una bella rivincita personale. (4 stelle, settimana buona)

Cancro – In amore, finalmente i sentimenti tornano a bussare alla tua porta, offrendoti l’occasione d’oro per recuperare il terreno perduto. Se negli ultimi tempi ci sono stati dei malintesi, questo è il momento di parlare chiaro: la sincerità sarà la tua bussola. Certo, la tua proverbiale sensibilità potrebbe farti vivere qualche alto e basso emotivo, ma se impari a non farti travolgere, la serenità è a un passo. Un consiglio: a metà settimana tieni a freno la lingua e scansa le polemiche. La tua vita professionale ha bisogno di aria nuova. Senti crescere dentro di te una sana curiosità che ti spinge a guardare oltre il solito orticello. Non aver paura di sperimentare percorsi inediti o distanti dalle tue abitudini: è proprio questa voglia di novità che riaccenderà il tuo entusiasmo e ti porterà verso traguardi inaspettati. (4 stelle, settimana buona)

Paolo Fox, oroscopo e classifica della settimana 4-10 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, ti senti finalmente pronto a voltare pagina. Dopo un periodo sottotono, la tua voglia di amare si riaccende e ti spinge a cercare solo rapporti che valgono davvero. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è il momento ideale per tagliare i rami secchi: liberati dai vecchi rancori e fai spazio a una complicità tutta nuova, decisamente più vicina alla persona che sei oggi. In ambito lavorativo, c’è una grande grinta che scalpita dentro di te. Hai una voglia matta di rimetterti in pista e far vedere a tutti quanto vali. Anche se il portafoglio richiede ancora un po’ di prudenza, non scoraggiarti. Stai gettando le basi per un futuro importante: continua a seminare con fiducia, perché la meta è vicina. (4 stelle, settimana buona)

Vergine – In amore, ti trovi in una fase di riflessione profonda. Il cuore è un po’ in subbuglio, ma non temere: spesso serve rimettere in discussione gli equilibri per capire cosa vuoi davvero. Attenzione ai primi giorni della settimana: non lasciare che le noie pratiche accendano la miccia del litigio. Se punti sulla dolcezza e sul confronto sincero, l’armonia tornerà a bussare alla tua porta. In ambito lavorativo, è il momento della riscossa! Ti stai riprendendo i tuoi spazi con quella grinta metodica che ti contraddistingue. Dopo tanta attesa, finalmente il vento sta cambiando: tieni gli occhi aperti perché stanno arrivando proposte preziose. La tua leggendaria precisione sarà il timbro di garanzia per ogni tuo successo. (5 stelle, settimana fantastica)

Bilancia – In amore, hai stretto i denti per troppo tempo, proteggendo un legame anche quando il cuore traboccava di incertezze. Hai cercato l’armonia a ogni costo, ma secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ora non puoi più nasconderti dietro un paravento di diplomazia. È il momento di guardare in faccia la realtà: solo affrontando i nodi irrisolti capirai se questo sentiero è ancora il tuo o se è tempo di voltare pagina. In ambito lavorativo, non lasciarti scoraggiare se i frutti faticano a maturare; l’impegno che ci stai mettendo sta costruendo fondamenta solidissime. Presto riceverai risposte tangibili, specialmente per le tue tasche. Sfrutta queste giornate per tessere nuove relazioni e cercare conferme: il vento sta cambiando a tuo favore. (4 stelle, settimana buona)

Scorpione – In amore, non avere fretta di chiudere i ponti o prendere decisioni definitive senza aver prima esplorato ogni altra strada. Hai già superato momenti di freddezza e tensione, quindi evita di caricare la relazione con ulteriore stress. Se vivi un rapporto solido, non temere: le basi ci sono, anche se la gestione della casa o della famiglia potrebbe renderti un po’ irrequieto. Respira e cerca il centro del tuo equilibrio. In ambito lavorativo, sincerità sì, ma con strategia. Se vuoi davvero centrare l’obiettivo, punta sulla diplomazia piuttosto che sullo scontro frontale. Questo è il momento della precisione: onora gli impegni presi e cura i dettagli. Se senti il desiderio di cambiare aria o ruolo, inizia a guardarti intorno con estrema attenzione. (3 stelle, settimana discreta)

La settimana 4-10 maggio secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – Per te il sentimento non è un porto statico, ma un viaggio che richiede adrenalina, scambio e novità. Se ultimamente hai avvertito il peso della routine, è normale che stia crescendo un po’ di agitazione. Ti trovi in una fase di esame interiore: non aver paura di tagliare i rami secchi o di fare scelte coraggiose. Questi cambiamenti sono il carburante necessario per farti tornare a vibrare davvero. In ambito lavorativo, sfrutta subito i primi giorni della settimana per mettere le tue intuizioni sul tavolo. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox suggeriscono che le attività basate sulle relazioni e sul networking siano vincenti ora. È il momento perfetto per guardarti intorno, proporre nuove alleanze o abbracciare progetti di gruppo che possano allargare i tuoi orizzonti professionali. (4 stelle, settimana buona)

Capricorno – In amore, al momento sei totalmente assorbito dai tuoi doveri e il rischio è che tu finisca per mettere i sentimenti in secondo piano. Non è una mancanza di affetto, ma una questione di priorità mentali. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la chiave per vivere meglio i rapporti è accogliere le trasformazioni in corso senza opporre resistenza. Se sei single, tieni gli occhi aperti durante il weekend: sono previste sorprese molto gradevoli. In ambito lavorativo, finalmente inizi a respirare. Dopo una fase turbolenta dominata da revisioni e stress, il tuo equilibrio sta tornando solido. Hai fatto pulizia mentale e ora il tuo percorso è limpido. Presta particolare attenzione a metà settimana: potrebbero presentarsi proposte o contatti capaci di svoltare la tua situazione professionale. (5 stelle, settimana ottima)

Acquario – In amore, secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, i vecchi dubbi potrebbero averti reso un po’ diffidente, ma cambiare punto di vista ti aiuterà a scorgere orizzonti inediti. È il momento perfetto per fare nuovi incontri o rinsaldare un’intesa, purché tu riesca a guardare avanti senza voltarti indietro. Attenzione, però: se lasci che la carriera assorba ogni tua energia, rischi di lasciare a secco il cuore. Il panorama professionale si fa intricato, specie se il portafoglio ha sofferto di recente. In una giornata carica di tensione come questa, la tua pazienza sarà messa a dura prova. Fermati un istante: se gestisci un’attività in proprio, è fondamentale rimettere in ordine le priorità e pianificare con cura le prossime mosse. (3 stelle, settimana discreta)

Pesci – In amore, spesso il tuo orgoglio agisce come un freno invisibile. Anche se senti il desiderio di riavvicinarti a qualcuno, c’è una parte di te che si impunta. Prova a lasciarti andare: abbattere questo muro ti regalerà una sintonia molto più profonda. Un consiglio? All’inizio della settimana la tua sensibilità sarà alle stelle, quindi meglio rimandare i chiarimenti spinosi per evitare inutili tensioni. Sul fronte lavorativo, ti trovi in una fase protetta che ti regala la calma necessaria per produrre al meglio. Sfrutta le giornate più luminose per trasformare le tue intuizioni in realtà. È il momento perfetto per firmare accordi o chiudere progetti: quello che hai in testa funziona, devi solo metterlo nero su bianco. (4 stelle, settimana buona)