Forbidden fruit, spoiler 7 marzo 2026: scatta il bacio tra Lila e Yigit, Leyla e Kaya si avvicinano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda domani, sabato 7 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Ender continuerà ad essere convinta di avere un’alleata a villa Argun ma non immagina che il suo piano è destinato a fallire.

Ender ha promesso ad Altin di darle molti soldi se lavorerà per lei, dovrà spiare le mosse di Sahika e tenere d’occhio suo figlio, la cameriera ha accettato ma dietro c’è dell’altro.

Spoiler Forbidden fruit 7 marzo 2026: Altin è in combutta con Sahika, Yigit e Lila si baciano

Tramite Altin l’ex moglie di Halit penserà di essere costantemente aggiornata sui movimenti di Sahika, ma non sa che la cameriera aveva già stretto un accordo con la sorella di Kaya.

Dopo aver discusso con suo padre Lila accetterà di farsi accompagnare da Yigit, i due andranno quindi insieme alla festa e lì si baceranno per la prima volta. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che ci sarà un avvicinamento anche tra Kaya e la sua stagista, Leyla.