Grande fratello Vip, Adriana Volpe compie gli anni: tanti assenti alla sua festa

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Il Grande Fratello Vip si è concluso lo scorso 19 maggio sui teleschermi di Canale 5. L’edizione condotta da Ilary Blasi ha ottenuto ottimi ascolti ed ha visto la vittoria di Alessandra Mussolini. Tra le protagoniste del reality show c’è stata senz’altro Adriana Volpe, che ha raggiunto la finale. Proprio la donna ha appena festeggiato 53 anni. Per l’occasione, la conduttrice ha deciso di organizzare una festa di compleanno in un noto locale di Roma Nord. Come mostrato in alcune storie pubblicate sui social, Adriana Volpe ha optato per un vestito bianco che ha messo in risalto le sue curve sinuose. Presenti alla serata anche alcune gieffine che avevano preso parte con lei al Grande Fratello Vip. Tra queste: la sua grande amica Antonella Elia, Lucia Ilardo e Francesca Manzini. Proprio con quest’ultima, l’ex conduttrice dei Fatti Vostri si è resa protagonista di un balletto sulle note di una canzone di Annalisa.

Grande fratello vip, tanti assenti alla festa di compleanno di Adriana Volpe

Adriana Volpe ha festeggiato gli anni con una festa organizzata a Roma. Presenti oltre ad Antonella Elia, Lucia Ilardo e Francesca Manzini, anche Carmen Russo, Milena Miconi, Manila Nazzaro e Dario Costantino. Assenti, invece, molti concorrenti di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip tra cui la vincitrice Alessandra Mussolini ma anche l’ex maestro di Ballando con le stelle Raimondo Todaro, il mago Marco Berry, la showgirl Paola Caruso, Ibiza Altea, Renato Biancardi, Nicolò Brigante e l’attore Dario Cassini. A distanza di pochi giorni dalla fine del reality show, sembra che i rapporti si siano già raffreddati tra molti concorrenti.





