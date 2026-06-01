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Beautiful, anticipazioni 1 giugno 2026: Steffy assiste al bacio tra Luna e Bill, lui rimprovera la Nozawa

Bill rimprovera Luna, lei si scusa e giustica il suo gesto. Cosa succederà a Beautiful nella puntata di oggi.

Sara Fonte1 Giugno 2026
Anticipazioni Beautiful 1 giugno 2026
Steffy di Beautiful (Screen Mediaset Infinity)
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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 1 giugno 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Steffy senza essere notata ha assistito al bacio tra Bill e Luna, un fatto che l’ha non poco sconvolta. Nel frattempo Brooke e Ridge parleranno del ritorno a Los Angeles di Taylor e sul suo atteggiamento ostile nei confronti di Hope.

Anticipazioni Beautiful 1 giugno 2026: Bill rimprovera Luna, lei si scusa e giustica il suo gesto

RJ informerà i suoi genitori che Luna non è la figlia di Bill, poco dopo verranno raggiunti da Katie e anche lei scoprirà l’ultima novità. Intanto lo Spencer richiamerà la figlia di Poppy per averlo baciato dicendole che non dovrà mai più succedere. La ragazza gli chiederà scusa e giustificherà il suo gesto dicendo che non aveva mai incontrato un uomo così premuroso e gentile.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Luna si accorgerà della presenza di Steffy, intanto Bill le ribadirà che farà parte della famiglia anche se non è sua figlia perché lui continuerà a ritenerla tale. Katie, RJ, Ridge e Brooke proveranno compassione per la Nozawa, loro penseranno che Poppy abbia falsificato il test di paternità per mettere le mani sul patrimonio di Bill.

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Sara Fonte1 Giugno 2026