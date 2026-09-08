Far Away, anticipazioni 8 settembre 2026: Cihan aggredito in carcere, Halis scappa

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La soap opera turca di Canale 5 intitolata Far Away sta conquistando sempre di più l’interesse di molti telespettatori. Cosa accadrà nell’appuntamento che andrà in onda oggi, martedì 8 settembre 2026, alle 14.45?

Gli spoiler fanno sapere che in prigione Cihan subirà un’aggressione, il sicario dirà che il mandante è Halis ma gli Albora avranno il sospetto che in realtà sia stato Ecmel a dare l’ordine.

Anticipazioni Far Away 8 settembre 2026: Cihan parla con gli abitanti di Albora, Halis riesce a fuggire

Intanto si creeranno dei malumori in paese, soprattutto dopo che la casa di Remzi verrà presa di mira. Recentemente l’uomo aveva avuto una discussione con Kaya e quando spareranno contro la sua abitazione gli uomini che lo attaccheranno faranno credere che sia stato il fratello di Cihan a dare l’ordine.

Non appena Cihan uscirà dal carcere andrà a parlare con gli abitanti di Albora per cercare di riconquistare la loro fiducia. Proverà a far capire loro che la sua famiglia non ha nessuna intenzione di aggredirli. Le anticipazioni di Far Away fanno poi sapere che fuori dal tribunale scoppierà una rissa che vedrà coinvolti anche Kadir e Hasan. Loro dovevano seguire Halis ma l’uomo riuscirà a scappare.