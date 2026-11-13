Allegro ma non troppo, ospiti e anticipazioni del 15 novembre: Luca Barbareschi intervista Luigi Bisignani

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Domenica 15 novembre torna su Rai 3 Allegro ma non troppo, il late night show di Rai Cultura condotto da Luca Barbareschi. Il secondo appuntamento va in onda alle 23.15 e propone una nuova serata tra conversazione, musica e ironia. Al centro della puntata ci sarà un ospite molto conosciuto, chiamato a confrontarsi con voci e punti di vista differenti. Chi sarà il protagonista dell’intervista? Quali ospiti lo affiancheranno? E quale atmosfera accompagnerà il nuovo appuntamento?

Allegro ma non troppo, domenica 15 novembre arriva Luigi Bisignani

Il protagonista della seconda puntata di Allegro ma non troppo sarà Luigi Bisignani. Barbareschi lo intervisterà in un confronto individuale, costruito per approfondire il tema scelto per la serata e offrire spunti lontani dalle consuete letture dell’attualità.

L’intervista non resterà però un dialogo a due. Accanto all’ospite principale arriveranno Michele Masneri, Francesco Bonami, Giada Biaggi e Francesco Dotto. I loro interventi porteranno prospettive diverse, anche distanti tra loro, e potranno orientare la conversazione verso considerazioni e sviluppi inattesi.

Gli ospiti e il format della seconda puntata su Rai 3

Il programma costruisce ogni appuntamento attorno a un argomento e a un protagonista. La formula alterna l’intervista di Luca Barbareschi al confronto con tre o quattro ospiti, definiti compagni di viaggio. Le loro voci contribuiscono a mettere in discussione idee e convenzioni, senza seguire necessariamente una direzione prestabilita.

La puntata del 15 novembre seguirà proprio questa impostazione. Il confronto con Luigi Bisignani e gli interventi degli altri ospiti daranno spazio a interpretazioni differenti del tema della serata. La trasmissione punta così a sorprendere il pubblico, evitando una conversazione troppo prevedibile.

Musica dal vivo e ironia intelligente: cosa aspettarsi da Allegro ma non troppo

A completare Allegro ma non troppo ci sarà anche una band dal vivo. La musica accompagnerà gli scambi tra Barbareschi e i suoi ospiti, contribuendo a creare un’atmosfera vicina a quella di un varietà d’autore.

Il programma sceglie una strada particolare nel panorama televisivo. Non propone un tradizionale approfondimento giornalistico e non si limita alla satira politica o all’intrattenimento leggero. Preferisce intrecciare attualità, paradosso e spettacolo, affidandosi soprattutto all’ironia intelligente.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 15 novembre alle 23.15 su Rai 3. Luca Barbareschi guiderà una nuova serata di conversazioni e musica, con Luigi Bisignani al centro dell’intervista e quattro ospiti pronti ad animare il confronto.