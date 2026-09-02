Far Away, anticipazioni 2 settembre 2026: Cihan decide di farsi arrestare, Zerrin è incinta

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La soap opera turca di Canale 5 intitolata Far Away sta conquistando sempre di più l’interesse di molti telespettatori. Cosa accadrà nell’appuntamento che andrà in onda oggi, mercoledì 2 settembre 2026, alle 14.45?

Gli spoiler fanno sapere che temendo che sia successo qualcosa alla villa in sua assenza Sadakat chiederà a Sehmuz di cercare la vera madre di Alya. Cihan scoprirà che il rifugiato che ha causato l’incidente che ha tolto la vita a suo fratello è uscito dal carcere e vorrebbe finire in carcere per andare da Halis.

Anticipazioni Far Away 2 settembre 2026: Zerrin fa un test di gravidanza, Demir scopre che aspetta un bambino

Cihan vorrebbe costringere Halis a confessare la verità sulla morte di Boran, Alya però proverà a fargli cambiare idea per paura che possa accadere qualcosa a lui e al figlio, lui però porterà avanti il suo piano.

Hasan ospiterà per un po’ Fikriye, nel frattempo Zerrin farà un test di gravidanza e scoprirà che a causare la nausea era la gravidanza. La ragazza infatti è incinta, novità che verrà scoperta anche da Demir. Le anticipazioni di Far Away fanno poi sapere che Mine accuserà qualche fastidio e ne parlerà al telefono con Cenk, intanto Sadakat ascolerà tutto.