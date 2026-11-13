La Volta Buona, anticipazioni e ospiti dal 16 al 20 novembre: puntata speciale con UNICEF per i diritti dei bambini

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La nuova settimana de La Volta Buona si prepara a portare su Rai 1 attualità, intrattenimento e storie personali. Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre, Caterina Balivo accompagnerà il pubblico con nuovi approfondimenti e testimonianze, affrontando temi che spaziano dalla televisione alla salute, dalle relazioni familiari alla prevenzione. La settimana si concluderà con un appuntamento speciale dedicato ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Quali argomenti saranno al centro delle puntate? Chi arriverà in studio? E cosa prevede la collaborazione con UNICEF?

La Volta Buona, lunedì 16 novembre si parla di Ballando con le Stelle

La settimana de La Volta Buona inizierà lunedì 16 novembre alle 14.05 con uno spazio dedicato a Ballando con le Stelle. I protagonisti dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci saranno ospiti di Caterina Balivo per commentare gli avvenimenti più recenti della gara.

Il confronto permetterà di ripercorrere quanto accaduto sulla pista da ballo e analizzare i nuovi equilibri tra i concorrenti. Non mancheranno poi gli approfondimenti sulle truffe. Il programma darà voce a persone che hanno vissuto direttamente queste esperienze e agli esperti, pronti a spiegare come riconoscere i segnali d’allarme e quali strumenti utilizzare per proteggersi.

Amori, tradimenti e salute: i temi delle nuove puntate

Nel corso della settimana, La Volta Buona affronterà anche il tema delle relazioni. Storie di persone comuni e personaggi noti offriranno spunti per parlare di rapporti familiari, amore, tradimenti e fiducia. L’obiettivo sarà riflettere sulle difficoltà dei legami e sulla possibilità di ripartire dopo una delusione.

Ampio spazio sarà riservato anche alla salute e alla cura di sé. Tra gli argomenti in programma ci saranno alimentazione, diete, stili di vita corretti e prevenzione. Il pubblico ascolterà inoltre le testimonianze di ospiti ultracentenari, che racconteranno abitudini e scelte personali legate alla longevità.

Gli specialisti interverranno anche sul tema della medicina estetica e della chirurgia plastica. Il confronto prenderà in esame le nuove possibilità offerte da questi settori, senza trascurare benefici, limiti e possibili rischi. Un’occasione per fornire informazioni utili e aiutare il pubblico a valutare le diverse opzioni con maggiore consapevolezza.

La Volta Buona, il 20 novembre puntata speciale con UNICEF

Il momento centrale della settimana arriverà venerdì 20 novembre, in occasione del World Children’s Day, la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Per l’occasione, La Volta Buona proporrà una puntata speciale realizzata in collaborazione con UNICEF.

L’appuntamento sarà dedicato ai diritti dei bambini e degli adolescenti, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione su un tema di grande rilevanza sociale. La collaborazione con UNICEF caratterizzerà la chiusura di una settimana che alterna intrattenimento, informazione e testimonianze.

Tutte le puntate andranno in onda su Rai 1 da lunedì 16 a venerdì 20 novembre, a partire dalle 14.05. Alla conduzione ci sarà Caterina Balivo, mentre la regia sarà affidata a Daniela Celotto.