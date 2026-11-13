Funerali Toni Capuozzo, quando e dove si svolgeranno: data, orario e camera ardente a Udine

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Sono stati annunciati data, orario e luogo dei funerali di Toni Capuozzo, il giornalista Mediaset scomparso a 77 anni. La famiglia ha comunicato che l’ultimo saluto si terrà lunedì 16 novembre 2026, alle 14:30, nel Duomo di Udine. Prima della cerimonia sarà possibile rendere omaggio al giornalista nella camera ardente, allestita per due giorni presso la Casa Funeraria Mansutti.

La notizia è stata accompagnata da un messaggio di ringraziamento rivolto a quanti hanno manifestato affetto e vicinanza alla famiglia. Dove si trova esattamente la camera ardente? Quali sono gli orari da ricordare? E quando si svolgeranno le esequie?

Funerali Toni Capuozzo, lunedì 16 novembre alle 14:30 nel Duomo di Udine

I funerali di Toni Capuozzo si terranno lunedì 16 novembre alle ore 14:30 presso il Duomo di Udine. È la famiglia del giornalista ad aver confermato ufficialmente la data e l’orario della cerimonia attraverso un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook.

La comunicazione ha anche espresso gratitudine per i numerosi messaggi ricevuti dopo la scomparsa del giornalista. L’annuncio delle esequie era già arrivato nelle scorse ore dal direttore del Tg5, Clemente Mimun.

Camera ardente Toni Capuozzo: indirizzo e giorni di apertura

Prima dei funerali, amici, colleghi e cittadini potranno rendere omaggio a Toni Capuozzo presso la Casa Funeraria Mansutti, in via Calvario 101 a Udine.

La camera ardente sarà allestita nelle giornate di:

Sabato 14 novembre 2026

Domenica 15 novembre 2026

La famiglia non ha indicato nel messaggio gli orari di apertura. Per chi desidera partecipare all’ultimo saluto, l’indirizzo da segnare è quindi quello della Casa Funeraria Mansutti, in via Calvario 101.

Toni Capuozzo, il cordoglio di Mediaset e il ricordo di Pier Silvio Berlusconi

La morte di Toni Capuozzo ha suscitato grande commozione nel mondo del giornalismo e all’interno di Mediaset, dove il professionista ha lasciato un segno importante. Tra i messaggi di cordoglio è arrivato anche quello di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell’azienda, che ha ricordato il giornalista con parole molto sentite.

Berlusconi ha sottolineato la sua professionalità, la libertà di pensiero e la capacità di ascoltare anche chi aveva opinioni differenti. Ha inoltre ricordato il contributo di Capuozzo alla storia dell’azienda e il rapporto umano costruito negli anni.

Il giornalista aveva raccontato pubblicamente di essere in cura per un tumore poche settimane prima della morte. Ora Udine si prepara a tributargli l’ultimo saluto: la camera ardente sarà aperta sabato e domenica, mentre i funerali si svolgeranno lunedì 16 novembre alle 14:30 nel Duomo cittadino.