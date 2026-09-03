Far Away, anticipazioni 3 settembre 2026: le condizioni di Fikriye peggiorano, Nare fa una promessa a Ozkan

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La soap opera turca di Canale 5 intitolata Far Away sta conquistando sempre di più l’interesse di molti telespettatori. Cosa accadrà nell’appuntamento che andrà in onda oggi, giovedì 3 settembre 2026, alle 14.45?

Gli spoiler fanno sapere che Cihan ha intenzione di scoprire se Halis abbia davvero avuto un ruolo nella morte di Boran. Cosa farà? Nonostante il parere contrario della moglie ha escogitato un piano per andare in carcere e parlare con l’uomo.

Anticipazioni Far Away 3 settembre 2026: Demir non vuole divorziare, Sadakat fa una richiesta a Mine

Zerrin e Demir hanno scoperto che è incinta, lei gli dirà che non è lui il padre del bambino che sta aspettando. La ragazza e Nadin cercheranno di convincerlo a procedere con il divorzio ma lui non sarà assolutamente d’accordo, continueranno infatti ad essere marito e moglie.

Fikriye starà ancora male, quando le sue condizioni di salute peggioreranno Hasan chiamerà Alya affinché la donna torni in ospedale per ricevere le cure di cui ha bisogno. Nel frattempo Sadakat scoprirà che Mine aspetta un figlio, intuirà anche che tra Halis e la madre di Alya c’è un legame. Le anticipazioni di Far Away fanno poi sapere che durante il ricovero di Fikriye la madre di Cihan chiederà a Mine di riferirle i movimenti della donna. Nare sta per essere dimessa dall’ospedale, prima di andare via però prometterà a Ozkan che non starà più con Sahin se lui starà meglio.