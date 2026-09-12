Far Away, anticipazioni 12 settembre 2026: Cihan rivela ad Alya che Mine aspetta un figlio, lei decide di…

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La soap opera turca di Canale 5 intitolata Far Away sta conquistando sempre di più l’interesse di molti telespettatori. Cosa accadrà nell’appuntamento che andrà in onda oggi, sabato 12 settembre 2026, alle 14.55?

Gli spoiler fanno sapere che Cihan stava per confessare ad Alya che si è davvero innamorato di lei ma a causa di un’emerganza in ospedale non è riuscito a farlo. Demir ha ricattato Zerrin quando gli ha detto di non voler tornare con lui a casa, se lo lascerà rivelerà ad Ecmel che aspetta un figlio da Kaya.

Anticipazioni Far Away 12 settembre 2026: Alya viene a sapere che Mine è incinta, come reagisce la moglie di Cihan

Cihan dovrà trovare il coraggio di rivelare ad Alya che Mine aspetta un figlio da lui e quando ci riuscirà sua madre inviterà la sua ex amante in piena notte alla villa. La reazione di Alya sarà del tutto inaspettata, infatti dirà che non intende andare via.

Alya ha intenzione di rimanere alla villa perché è la moglie di Cihan, rivelazione che spiazzerà non poco Sadakat. Le anticipazioni di Far Away fanno poi sapere che durante un confronto Alya dirà al marito di non sentirsi in colpa per la situazione. All’uomo dirà anche che proverà ad accogliere il figlio di Mine anche se sarà difficile.