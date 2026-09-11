Far Away, anticipazioni 11 settembre 2026: Demir ricatta Zerrin, Cihan vuole confessare il suo amore ad Alya ma…

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La soap opera turca di Canale 5 intitolata Far Away sta conquistando sempre di più l’interesse di molti telespettatori. Cosa accadrà nell’appuntamento che andrà in onda oggi, venerdì 11 settembre 2026, alle 14.55?

Gli spoiler fanno sapere che dopo quello che hanno scoperto grazie a Zerrin Kaya e Sahin accuseranno Nadim di aver fatto uccidere Boran. Poco dopo arriverà anche Cihan e scoppierà uno scontro durante il quale resterà ferito.

Anticipazioni Far Away 11 settembre 2026: Nadim nega le accuse, Sahin affronta suo padre

Nadim negherà le loro accuse ma nessuno crederà alle sue parole perché sanno che lui ed Ecmel sapevano dove si trovasse Boran. Intanto Sahin andrà a parlare con suo padre e gli chiederà di essere sincero, anche lui negherà e attribuirà tutta la colpa ad Halis. L’uomo subito dopo informerà la sua famiglia di aver chiesto la libertà condizionale e questa gli è stata concessa.

Alya medicherà Cihan e proverà a convincerlo a non continuare questa guerra, lui però è intenzionato a scoprire chi ha ucciso suo fratello. L’uomo sarà sul punto di confessarle i suoi sentimenti ma verrà interrotto da un’emergenza in ospedale. Le anticipazioni di Far Away fanno poi sapere che Demir ricatterà Zerrin quando gli dirà che non vuole tornare a casa con lui. Se non lo farà racconterà ad Ecmel che il figlio che porta in grembo è di Kaya.