Il Paradiso delle Signore anticipazioni 11 settembre 2026: l’evento al Paradiso salta? Emerge una verità dolorosa

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 11 settembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Umberto annuncerà che i Corsi lavoreranno alla Galleria Milano Moda, una novità che non entusiasmerà troppo Odile.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 settembre 2026: Elisa assente all’inaugurazione, la verità viene a galla

Iacopo inizialmente non era d’accordo con la decisione presa dalla madre, dopo averne più volte parlato però deciderà di accettare. Nel frattempo al Paradiso sarà tutto pronto per l’inaugurazione del corner di Delia, qualcosa andrà storto?

Un incidente rischierà di mandare tutto a monte, doveva occuparsi Elisa della presentazione dell’evento ma non sarà presente a causa di un’emergenza insolita. Intanto Gianlorenzo si renderà protagonista di un importante passo che farà approfittando dell’evento al Paradiso. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che per le Veneri in prova arriverà il momento di scoprire chi sarà assunta. A Villa Guarnieri, invece, emergerà una verità dolorosa rimasta nascosta per anni.