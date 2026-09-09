Far Away, anticipazioni 9 settembre 2026: Cihan uccide Halis, Fikriye perde la vita

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La soap opera turca di Canale 5 intitolata Far Away sta conquistando sempre di più l’interesse di molti telespettatori. Cosa accadrà nell’appuntamento che andrà in onda oggi, mercoledì 9 settembre 2026, alle 14.45?

Gli spoiler fanno sapere che fuori da tribunale Halis è riuscito a scappare e dovranno scoprire dove si trova. Nare dirà a Cihan che ha il sospetto che Mine possa essere incinta, lui ne parlerà subito con la madre che però fingerà di non sapere nulla.

Anticipazioni Far Away 9 settembre 2026: Fikriye protegge la figlia da Halis ma non sopravvive

Il giorno successivo gli uomini al servizio degli Albora riusciranno a scoprire dove si sta nascondendo Halis e lo raggiungeranno per catturarlo. Fikriye scoprirà da Hasan dove stanno andando e deciderà di seguirli dopo aver preso di nascosto una pistola di Kaya. Quando vedrà gli uomini di Cihan Hasan proverà a darsi alla fuga ma la madre di Alya riuscirà a fermarlo.

La donna per cercare di convincerlo a raccontare la verità lo minaccerà con la pistola. Le anticipazioni di Far Away fanno poi sapere che sul posto si recherà anche Alya, Halis farà esplodere un colpo e Fikriye proteggerà la figlia con il suo corpo. Subito dopo Cihan ucciderà l’uomo e dopo un emozionante momento con la figlia la donna morirà.