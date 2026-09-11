Foggia ricorda Nicola Ciuffreda

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Lunedì 14 settembre si svolgerà la cerimonia di commemorazione in occasione del 36° anniversario dell’omicidio di Nicola Ciuffreda.

L’iniziativa è promossa da Associazione Nazionale Magistrati, Comune di Foggia – Assessorato alla Sicurezza e Legalità e Assessorato alla Cultura, Libera Foggia – Nicola Ciuffreda e Francesco Marcone e Istituto Comprensivo “Foscolo – Gabelli”.

Di seguito il programma:

Ore 9:00

Parco San Felice – viale Candelaro

Muro perimetrale della piscina comunale

Inaugurazione del murale antimafia realizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati.

Ore 9:30

Istituto Comprensivo “Foscolo-Gabelli”

Incontro in ricordo di Nicola Ciuffreda, organizzato dal Presidio scolastico di legalità “Francesca Morvillo”.