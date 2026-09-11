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Foggia ricorda Nicola Ciuffreda
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Lunedì 14 settembre si svolgerà la cerimonia di commemorazione in occasione del 36° anniversario dell’omicidio di Nicola Ciuffreda.
L’iniziativa è promossa da Associazione Nazionale Magistrati, Comune di Foggia – Assessorato alla Sicurezza e Legalità e Assessorato alla Cultura, Libera Foggia – Nicola Ciuffreda e Francesco Marcone e Istituto Comprensivo “Foscolo – Gabelli”.
Di seguito il programma:
Ore 9:00
Parco San Felice – viale Candelaro
Muro perimetrale della piscina comunale
Inaugurazione del murale antimafia realizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati.
Ore 9:30
Istituto Comprensivo “Foscolo-Gabelli”
Incontro in ricordo di Nicola Ciuffreda, organizzato dal Presidio scolastico di legalità “Francesca Morvillo”.