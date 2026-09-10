Uomini e Donne anticipazioni choc: Maria De Filippi caccia Agnese e Roberto, cos’è accaduto

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Ieri 9 settembre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne che prossimamente vedremo sui teleschermi di Canale 5. Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato sul web alcune anticipazioni in merito a quello che è accaduto in studio tra dame, cavalieri e tronisti. Dagli spoiler si apprende che Maria De Filippi ha dato il bentornato ad Agnese Di Pasquale e Roberto Priolo. I due sono tornati in studio dopo la fine della loro storia d’amore. L’ex coppia ha deciso di affrontare le questioni rimaste in sospeso. Un confronto che è stato ricco di vivaci scambi di opinioni in merito alle vacanze appena trascorse insieme ed i problemi sorti durante la convivenza. Una discussione che è diventata sempre più accesa, tanto da costringere Maria De Filippi ad intervenire.

Uomini e donne anticipazioni: Maria De Filippi ha invitato Agnese e Roberto a lasciare lo studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti l’ultima registrazione avvenuta il 9 settembre negli studi Elios di Cinecittà in Roma rivelano che Agnese e Roberto si sono confrontati sui motivi che li hanno portati a dividere le proprie strade. I due hanno usato termini sempre più accesi, tanto da far intervenire Maria De Filippi. La padrona di casa ha invitato l’ex coppia a lasciare lo studio per confrontarsi lontani dalle telecamere. Durante l’ospitata, Agnese ha ridato a Roberto l’anello di fidanzamento che l’era stato regalato. Un finale amaro per una delle coppie che aveva fatto sognare il pubblico italiano.

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo (Foto Ig @agnesedepasquale)