Fabrizio Corona manifesta il suo sostegno a Barbara d’Urso: “Tornerà il tuo momento”

Sono passati poco più di due anni dall’addio di Barbara d’Urso a Mediaset e da quel momento non ha condotto altri programmi in televisione, nelle scorse ore Fabrizio Corona ci ha tenuto a dire la sua.

Senza giri di parole l’ex re dei paparazzi ha manifestato il suo sostegno nei confronti della nota conduttrice. Ha ricordato che Pier Silvio Berlusconi ha dato il ben servito a Barbara d’Urso perché è trash però manda in onda programmi come Temptation Island, Uomini e Donne e Grande Fratello. A detta sua è una gran presa in giro perché sono tutte trasmissioni davvero trash.

Fabrizio Corona dalla parte di Barbara d’Urso: la conduttrice lo ringrazia

Tra le varie cose l’ex re dei paparazzi ha detto: “Ci si comporta così con Barbara D’Urso? La licenzi senza permetterle di salutare i suoi telespettatori quando è 30 anni che vi fa mangiare tutti con i suoi ascolti e pubblicità?” Ha anche precisato che la conduttrice lavorava a Mediaset da quando Pier Silvio Berlusconi era solo un bambino.

Come ha reagito Barbara d’Urso? Ha mandato un messaggio in privato a Fabrizio Corona per ringraziarlo. Lui ha pubblicato lo screenshot della loro conversazione sui social durante la quale le ha detto: “Tornerà il tuo momento”. Le ha anche detto di aver detto solo la verità, lei ha così risposto: “Sei l’unico che ha il coraggio di dirlo”.