Barbara d’Urso ufficializza il ritorno in tv: quale programma condurrà in Rai

Sono trascorsi due anni dall’addio a Mediaset di Barbara d’Urso e i suoi tantissimi fan continuano a chiedersi quando la rivedranno in televisione.

Da mesi circolano dei rumors in merito alla possibilità che approdi in Rai, mai confermati fino ad ora. Dopo un lungo silenzio, però, la conduttrice ha fatto chiarezza in un’intervista concessa al Corriere della Sera dove ha ammesso di aver incontrato il direttore William Di Liberatore. Barbara d’Urso ha fatto sapere che hanno parlato del programma ‘Non è Carràmba‘, a parer suo un progetto elegante, bello, commovente, popolare e divertente.

Barbara d’Urso approda in Rai da gennaio, le rivelazioni della conduttrice

La trasmissione che dovrebbe vedere la nota conduttrice al timone andrà in onda da gennaio 2026, lei ha rivelato che si tratta di un Prime Time di Rai Uno e che al direttore è piaciuto tantissimo. A detta sua l’idea è quella di fare quattro o cinque puntate, quando? Il venerdì sera.

Barbara d’Urso ha fatto poi sapere di aver visto che a gennaio si sposterà dal venerdì al sabato il programma di Antonella Clerici e che quindi tutto quadra. Ha poi aggiunto: “In un’azienda tv è normale che il nuovo direttore voglia incontrare i talenti che possono segnare un gol“.