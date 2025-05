Barbara d’Urso dopo l’addio a Mediaset svela: “Sono spariti tutti”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono passati quasi due anni da quando Barbara d’Urso è stata ‘fatta fuori’ da Mediaset e in moltissimi continuano a chiedersi quando tornerà in televisione.

I suoi tantissimi fan quotidianamente le manifestano il loro affetto e il loro sostegno e attendono con ansia di vedere un suo annuncio in cui rivela che tornerà sul piccolo schermo. Da quando è lontana dalla televisione sono trapelati diversi rumors ma ad oggi non è ancora chiaro quali saranno i suoi progetti lavorativi futuri. Intanto, a distanza di tempo Barbara d’Urso è tornata a parlare del suo addio a Mediaset.

Barbara d’Urso delusa dopo l’addio a Mediaset: le rivelazioni della conduttrice

Il fatto che sia stata sostituita all’improvviso da Myrta Merlino nella conduzione di Pomeriggio Cinque è stata una novità che ha fatto non poco discutere. Quello è stato per lei un momento davvero delicato e non è stato per niente facile affrontarlo.

A distanza di due anni si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in un’intervista concessa a ‘Sette’. Barbara d’Urso ha rivelato che solo poche persone le sono state davvero accanto dopo l’addio a Mediaset. Queste le sue parole: “Fino al giorno prima ricevevo 200 messaggi al giorno, il giorno dopo 10, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti”. Ha anche fatto sapere che ha sentito il bisogno di allontanarsi dall’Italia in quel periodo perché il dolore era troppo forte. Con il tempo però è riuscita ad affrontare il dolore e a riempire il vuoto.