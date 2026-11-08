Eventi Manfredonia

MoVi Manfredonia, il calendario settimanale

Redazione8 Novembre 2026
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MoVi Manfredonia, il calendario settimanale

MoVI MANFREDONIA – CALENDARIO SETTIMANALE

📅 9–13 NOVEMBRE 2026

Una settimana di attività, condivisione e tante emozioni! ❤️

🏀 LUNEDÌ 9

🕓 16:00–17:00 | Sport e giochi con Natalia D’Antuono e Ass. Delfino – Paladante

🎭 17:30 | Teatro con Loredana Spagnuolo e Rosanna Trotta – Sede MoVI

🎶 MARTEDÌ 10

🕔 17:00–18:30 | Musicoterapia con Rosa De Marinis – Progetto Atelier delle Armonie

📍 Sala della Musica – Parrocchia SS. Trinità

🎄 MERCOLEDÌ 11

🕠 17:30–18:30 | Laboratori natalizi con Cinzia Pinto – Sede MoVI

🤟 GIOVEDÌ 12

🕠 17:30–19:00 | LIS “I nostri primi segni” con Nicla Toto – Sede MoVI

📚 VENERDÌ 13

🕞 15:45–17:30 | #IOLEGGOPERCHÉ

Incontro con l’autrice Miriam Bisceglie e le classi quinte dell’I.C. San Giovanni Bosco–Giordani. Lettura e sensibilizzazione sulla disabilità.

📍 Cartolibreria Tuppi

📍 Sede MoVI: Via Gargano 160

📞 Monica 333 7904739 | Rita 340 1652605

💙🌈 Vi aspettiamo!

Insieme, per una comunità fatta di partecipazione, solidarietà e sorrisi! ❤️

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Redazione8 Novembre 2026