MoVi Manfredonia, il calendario settimanale
MoVi Manfredonia, il calendario settimanale
MoVI MANFREDONIA – CALENDARIO SETTIMANALE
9–13 NOVEMBRE 2026
Una settimana di attività, condivisione e tante emozioni!
LUNEDÌ 9
16:00–17:00 | Sport e giochi con Natalia D’Antuono e Ass. Delfino – Paladante
17:30 | Teatro con Loredana Spagnuolo e Rosanna Trotta – Sede MoVI
MARTEDÌ 10
17:00–18:30 | Musicoterapia con Rosa De Marinis – Progetto Atelier delle Armonie
Sala della Musica – Parrocchia SS. Trinità
MERCOLEDÌ 11
17:30–18:30 | Laboratori natalizi con Cinzia Pinto – Sede MoVI
GIOVEDÌ 12
17:30–19:00 | LIS “I nostri primi segni” con Nicla Toto – Sede MoVI
VENERDÌ 13
15:45–17:30 | #IOLEGGOPERCHÉ
Incontro con l’autrice Miriam Bisceglie e le classi quinte dell’I.C. San Giovanni Bosco–Giordani. Lettura e sensibilizzazione sulla disabilità.
Cartolibreria Tuppi
Sede MoVI: Via Gargano 160
Monica 333 7904739 | Rita 340 1652605
Vi aspettiamo!
Insieme, per una comunità fatta di partecipazione, solidarietà e sorrisi!