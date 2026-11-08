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Manfredonia Ricordi: Michelino Castriotti, “u’ piattèr” al mercato settimanale presso la Villa Comunale

Una figura singolare e caratteristica di Manfredonia era Michelino Castriotti, soprannominato “u’ piattèr” (il piattaro), per la sua attività di venditore ambulante di ceramiche, oggetti in ferro fuso, secchi e articoli casalinghi in genere.

Il suo soprannome è legato alla sua professione. Sebbene oggi la figura dell’ambulante sia quasi sinonimo del mercante che piazza la sua bancarella nei mercati settimanali o giornalieri, all’epoca di Michelino essa aveva ancora il suo esatto significato letterale: colui che non sta fisso.

Ogni mattina Michelino preparava il carro con un po’ di fieno per il suo asinello e partiva da Largo Baselice, un’immagine traballante e “sonante” di pentole e padelle. Girava instancabilmente l’intero paese, inclusa la periferia, per vendere la sua mercanzia.

Michelino iniziò il suo lavoro nel 1949 e continuò la sua attività fino alla metà degli anni ’90. È venuto a mancare nel dicembre 2012, all’età di 92 anni.

Foto concessa dal nipote Angelo Morlino

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Manfredonia Ricordi