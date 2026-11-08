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Meteo, da domani maltempo e clima mite al Sud

La settimana si preannuncia molto dinamica, dominata da un flusso umido e temperato occidentale, in seno al quale viaggeranno una serie di perturbazioni, che troveranno la strada libera anche verso il Mediterraneo e quindi verso l’Italia.



Lo scrive Meteo.it

Da domani ci saranno po’ di piogge sparse e un moderato rinforzo dei venti meridionali. Al Sud e nelle due Isole maggiori giornata variabile tra annuvolamenti e temporanee schiarite, con basso rischio di piogge e con temperature in aumento; nel primo pomeriggio si potranno toccare punte di 19-20 gradi tra il Molise e la Puglia, i 20-22 in Calabria e Sicilia ma fino a 24-25 in Sardegna.

Mercoledì 11 parziale miglioramento al Centro-Nord dove comunque insisteranno ancora molte nuvole ma con poche e deboli piogge, più probabili tra Liguria di levante e Toscana. Temperature in ulteriore aumento al Centro-Sud, ovunque oltre la norma: sono attesi valori fino a 19-21 gradi nelle regioni centrali e in Campania, 22-23 gradi in Molise, Puglia e Calabria; in Sicilia e Sardegna massime del primo pomeriggio di 20 gradi e oltre fino a picchi di 24-25. La ventilazione sarà generalmente debole.



Nella seconda parte di settimana si profila una fase di intenso maltempo con rischio criticità, mentre i venti meridionali soffieranno sempre al Sud portando le temperature a valori oltre le medie del periodo.