Duro confronto tra Omer e Jonas al Grande Fratello: spunta un volgare gesto di Pepe e scoppia la polemica

C’è stato un faccia a faccia tra Jonas Pepe e Omer Elomari ieri sera al Grande Fratello. Durante la decima puntata entrambi si sono recati in studio per affrontare i loro ultimi dissapori.

Questa settimana il gieffino siriano è stato molto criticato per aver fatto un gesto poco carino nella casa più spiata dagli italiani, quello di abbassarsi i pantaloni. Ad attaccarlo duramente anche Jonas Pepe che lo ha invitato a scusarsi perché è una cosa che non si fa. Omer Elomari ci ha tenuto a precisare che anche lui ha fatto un brutto gesto, però è passato inosservato.

Dure critiche per Jonas Pepe al Grande Fratello: anche Simona Ventura lo ha bacchettato

La vicenda è venuta a galla ieri sera al Grande Fratello, nella clip che è stata mandata in onda è stato mostrato il gesto di Jonas Pepe che ha indignato non poco la conduttrice. Queste le sue parole: “È di una volgarità incredibile, non cambia se sei davanti alle donne o meno eh. Considerato il significato forse era anche più grave, sicuramente più volgare”. Cosa ha fatto? Nel video si vede che si tocca le parti intime mentre guarda Omer.

Il gieffino si è subito scusato in studio, dopodiché ha fatto i conti anche con il giudizio di Floriana Secondi. L’opinionista ha ribadito ciò che aveva detto nelle scorse settimane, lei pensa che sia geloso di Omer Elomari e non vedeva l’ora che facesse un passo falso per metterlo contro gli altri gieffini nella casa del Grande Fratello.