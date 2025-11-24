Grande Fratello, Omer pensa che lo attaccano perché è forte: Rasha lo smonta nella casa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Poco fa Omer Elomari e Rasha Younes si sono ritagliati un po’ di tempo per stare da soli e chiacchierare in giardino. Parlando di alcune vicende avvenute nella casa del Grande Fratello hanno manifestato pensieri totalmente diversi.

Diversi sono stati i battibecchi scoppiati nella casa più spiata d’Italia ed entrambi si sono resi protagonisti di accese discussioni. Al gieffino lei ha chiesto come mai pensa che lo attaccano? Lui ha risposto dicendo che lo reputano una persona forte ed è per questo che si scagliano contro di lui. Pensa che lo facciano per stare al centro dell’attenzione sfruttando lui. Rasha Younes si è detta dispiaciuta per il comportamento di alcuni concorrenti, ha poi detto che forse lei non ha ben capito il gioco. A detta sua lei nella casa del Grande Fratello vuole portare quello che è nella vita reale.

I concorrenti del Grande Fratello attaccano Omer perché è forte? Cosa pensa Rasha

Il gieffino ha chiesto alla sua compagna d’avventura come mai, a parer suo, gli altri lo reputano un concorrente forte. Lei gli ha detto che non ne ha idea, ha poi aggiunto: “Io non penso che tu sia più forte di me, né caratterialmente né nel gioco. Io non penso di aver bisogno di te“. Subito dopo ha infatti detto che non capisce perché l’hanno accusata di essersi avvicinata a lui per strategia, perché lo ritiene forte.

Rasha Younes non sa se è forte o debole nel gioco, però ci ha tenuto a precisare che non si monta la testa per qualche aereo. Omer Elomari le ha chiesto come mai non pensa che sia più forte, lei però gli ha detto di non sentirsi sempre attaccato, pensa che ognuno abbia il suo carattere.