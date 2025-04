Uomini e Donne, Francesco chiude con Gemma Galgani: è caos in studio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ennesimo buco nell’acqua per Gemma Galgani a Uomini e Donne, anche la frequentazione con il cavaliere Francesco è giunta già al capolinea dopo una sola uscita.

Da oltre dieci anni la dama indiscussa del noto dating show di Maria De Filippi sogna di trovare l’amore nel programma, ad oggi però non ha ancora trovato un uomo in grado di farle battere davvero il cuore. Nella puntata di ieri al centro dello studio Gemma Galgani e Francesco hanno parlato della loro uscita e gli animi si sono presto scaldati, soprattutto dopo che lui ha detto di non essersi trovato affatto bene con lei.

Accesso battibecco tra Gemma Galgani e Francesco a UeD: i due si attaccano duramente in puntata

Il cavaliere ha spiegato di essere approdato a Uomini e Donne per trovare una persona che sia simile a lui e che abbia la sua stessa indipendenza. A detta sua non lì per perdere tempo e per farlo perdere agli altri. Lui pensa che la dama non sia indipendente perché non guida e preferisce prendere i mezzi pubblici, lei ha subito replicato dicendo che ha la patente ma prende la metropolitana perché a Torino funziona benissimo.

Francesco ha però precisato che questo non è l’unico motivo che lo ha spinto a mettere fine alla loro conoscenza, non si è trovato bene con lei nemmeno durante la cena. Mentre il cavaliere parlava Tina Cipollari non ha fatto altro che intervenire per dargli ragione e scagliarsi come al solito contro la dama torinese. Visibilmente infastidita anche Gemma Galgani ha attaccato l’uomo dicendo che a causa sua hanno fatto una pessima figura al ristorante, dove ha contestato la cena e il pagamento. I due hanno continuato a discutere, lui ha ammesso che non vedeva l’ora che la loro serata finisse a differenza dell’uscita fatta con Valeria durante la quale il tempo è volato perché sono stati molto bene.