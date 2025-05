Fiorello a Domenica In dopo Mara Venier: “Farei un grande varietà nel pomeriggio”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da anni Mara Venier è al timone di Domenica In, nelle scorse ore Fiorello si è proposto come suo sostituto non appena l’amatissima conduttrice non avrà più voglia di condurre la famosa trasmissione.

Più volte la conduttrice ha annunciato che sarebbe stato il suo ultimo anno come conduttrice di Domenica In per poi cambiare idea, ad oggi è ancora lei la padrona di casa del programma. Nelle scorse ore Rosario Forello durante una diretta Instagram ha svelato che gli piacerebbe prendere il suo posto, dando però nuova vita al format.

Fiorello prossimo conduttore di Domenica In? Sui social svela le sue idee per la trasmissione

Dopo aver parlato dei suoi impegni in radio il noto e stimato showman siciliano ha fatto sapere di aver pensato anche a Domenica In per il suo futuro professionale, sottolineando però che prenderebbe il posto di Mara Venier solo quando lei non avrà più voglia di condurre la trasmissione.

A detta sua si possono fare cose belle la domenica, ha già pensato ad un nuovo format per Domenica In. Queste le sue parole: “Mara l’ha fatto alla Mara Venier con le interviste, io non sono capace. Io devo fare spettacolo, farei il grande varietà del sabato sera la domenica pomeriggio“. Subito dopo Fiorello ha parlato di scenografie pazzesche, canzoni, balletti e super ospiti. Con ironia ha anche detto che si devono però sbrigare perché sono vecchi e non possono aspettare molto.