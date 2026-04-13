Raffaella Fico sulla rottura con Armando Izzo: “Sto male perché lo amo ma non ci sarà un ritorno”

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Non è un periodo affatto semplice per Raffaella Fico, dopo aver affrontato la perdita del bambino che aspettava ha dovuto fare i conti con la fine della sua storia d’amore con Armando Izzo.

Nelle precedenti ospitate a Verissimo la modella si era detta felice di aver trovato il vero amore, nei giorni scorsi però il calciatore con una storia postata sui social ha annunciato la fine della loro relazione. Ai suoi seguaci ha detto che ha bisogno di prendersi una pausa. Ieri Raffaella Fico è tornata a Verissimo dove ha rivelato che le cose tra loro andavano bene, infatti non si aspettava che l’avrebbe lasciata.

La modella ha raccontato che dopo essere tornata a casa dopo il ritiro a Palermo le ha detto che aveva bisogno di prendersi del tempo per riflettere perché per lui è un periodo brutto e vuole stare da solo. A Silvia Toffanin ha detto che forse l’ex compagno ha qualcosa dentro, pressioni o problematiche, ma non sa realmente cosa sia successo.

Raffaella Fico visibilmente turbata ha detto che rispetta la decisione di Armando Izzo, però sta soffrendo per la fine della loro storia d’amore, fino a poco tempo fa stavano costruendo una famiglia e lei lo ama ancora. Quando la conduttrice le ha chiesto se tornerebbe con lui ha così replicato: “Tu torneresti mai con una persona dove non c’è amore? Conoscendo Armando non c’è amore di conseguenza non ci sarà un ritorno“. Poco dopo però ha detto che se l’ex tornerà da lei dovrà darle delle spiegazioni e ha così concluso: “Nella vita mai dire mai”.