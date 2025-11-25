Ciriè, donna partorisce nel bagno di casa: neonata trovata nel water in condizioni gravissime

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I fatti sono avvenuti a Ciriè, in provincia di Torino, e le condizioni di salute della neonata sono gravissime. Una donna di 38 anni ha partorito nel bagno di casa, senza avvertire nessuno, quando il fratello è tornato a casa si è ritrovato di fronte ad una vicenda da brividi.

La sorella era a terra sanguinante, la neonata invece era dentro il water con la testa nell’acqua. Fortunatamente era ancora viva quando l’uomo l’ha trovata, le sue condizioni di salute però sono molto gravi. La giovanissima vittima è stata trasportata urgentemente all’ospedale Maria Vittoria di Torino, appena nata sta già lottando tra la vita e la morte. Stando alle informazioni emerse fino ad ora è rimasta senza ossigeno per molto tempo.

38enne partorisce in casa e lascia la figlia nel water: cosa ha detto la donna

Anche la 38enne si trova in ospedale, a Ciriè, al momento non sono molte le informazioni emerse sulla terribile vicenda. Sembra però che la donna in seguito all’accaduto abbia detto che non sapeva di essere incinta.

Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta, in seguito alle prime indagini le forze dell’ordine hanno rivelato che la donna non svolge una vita regolare, fa anche abuso di sostanze stupefacenti. Da un po’ di tempo era tornata a vivere con la madre e il fratello, sembra che nemmeno loro fossero a conoscenza della gravidanza. Gli investigatori ascolteranno la 38enne non appena starà meglio.