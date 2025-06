Chiara Ferragni a Ballando con le stelle: svelato chi sarà il suo maestro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Come ogni anno si vocifera la presunta partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le stelle, ma non è chiaro se la notizia sia veritiera oppure no.

In passato Milly Carlucci ha più volte ammesso che le piacerebbe molto avere l’influencer nella sua trasmissione, aveva parlato anche di un ruolo speciale pensato per lei. La nota influencer approderà nel programma a settembre? A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Roberto Alessi sui social de La Vita In diretta. A detta sua gli avrebbero dato per certa la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le stelle.

Chiara Ferragni a Ballando con le stelle: chi dovrebbe essere il suo maestro

Alessi dopo aver lanciato l’indiscrezione ha fatto sapere che l’influencer è ‘un manico di scopa’, pensa però che si possa solo migliorare. Ha poi aggiunto: “Lei è un mito, il sogno, tradotto, Pasquale La Rocca farà coppia fissa al prossimo ballando con le Stelle con l’influencer!“.

La notizia è stata subito ‘smentita’ da Gabriele Parpiglia, su Twitter ha infatti detto che a lui risulta una fake news. Il giornalista ha anche spiegato che a settembre Chiara Ferragni sarà impegnata con il processo sul caso del pandoro gate e che i suoi legali le avrebbero vietato di apparire in televisione fino alla fine del processo per truffa.