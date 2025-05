Chiara Ferragni ha una storia d’amore segreta con un attore famoso: di chi si tratta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la fine della sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera Chiara Ferragni non sarebbe single, stando ai rumors infatti avrebbe una storia d’amore segreta con un noto attore.

A rendere nota l’indiscrezione ci ha pensato Gabriele Parpiglia sulla sua newsletter, dove ha rivelato che la famosa influencer avrebbe incontrato l’attore un anno fa a giugno, si tratta di Cristiano Caccamo. A detta sua i loro incontri avvenivano perlopiù a casa di lui. Il noto giornalista ha rivelato di aver contattato anche un’amica di lui che però ha preferito non dire nulla in merito alla segreta liaison tra Chiara Ferragni e l’attore.

Chiara Ferragni e Cristiano Caccamo stanno insieme? Le rivelazioni di Parpiglia

Il giornalista nella sua newletter riferendosi all’attore ha detto che sui social, dove mostra il suo lato simpatico, appare single ma già lo scorso giugno era stato pizzicato insieme a Chiara Ferragni. Ha poi aggiunto: “Perciò, il rapporto tra i due non si è mai spento“.

Al momento i diretti interessanti non hanno ancora rotto il silenzio per confermare o smentire il pettegolezzo. Se la notizia fosse vera usciranno presto allo scoperto per confermare la loro liaison? Non ci resta che attendere per scoprirlo.