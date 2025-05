Chiara Ferragni sbotta contro l’inviato di Pomeriggio 5: “Non è professionale”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Chiara Ferragni insieme al Codocacons stamattina ha presentato a Roma un progetto contro la violenza sulle donne e l’omotransfobia durante il quale era presente anche la troupe di Pomeriggio Cinque.

L’inviato della nota trasmissione condotta su Canale 5 da Myrta Merlino, Michel Dessì, ha rivolto diverse domande all’amatissima influencer. Ma, anche quando lei si è rifiutata di rispondere e ha chiesto al giornalista di allontanarsi perché era lì per dedicarsi ad un argomento molto importante e delicato lui ha continuato ad insistere e a seguirla.

L’inviato di Pomeriggio 5 infastidisce Chiara Ferragni: l’influencer si scaglia contro di lui

Di fronte all’insistenza del giornalista l’ex moglie di Fedez, visibilmente infastidita, ha detto: “Sono qui per parlare di violenza sulle donne, quindi non risponderò a domande sul privato. Io comunico tramite i miei social e le novità belle che arriveranno nei prossimi mesi le dirò io“. Ha poi aggiunto che seguirla in venti persone quando stavano parlando di un argomento così delicato come la violenza sulle donne per lei non è professionale.

Chiara Ferragni si è detta felice di aver fatto pace con il Codacons e quando le è stato chiesto se si trovasse lì per ripulirsi l’immagine ci ha tenuto a precisare che non ha bisogno di farlo. A detta sua i suoi fatti parleranno sempre per lei e anche le cose in cui crede.