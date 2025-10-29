Belen Rodriguez ammette la lite con Cecilia: “Ho fatto una marachella grave…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per mesi Belen Rodriguez e la sorella Cecilia sono stati distanti, si parlava di una grave rottura ma loro non hanno mai svelato cosa è successo davvero. In varie occasioni hanno anche provato ad allontanare le voci dicendo che tra loro era tutto ok e che nelle famiglie capita di discutere.

Per la prima volta la conduttrice argentina ha ammesso che c’è stato un grave litigio con la sorella, lo ha fatto ieri sera durante la sua ospitata a Belve. Cosa ha raccontato a Francesca Fagnani? Belen Rodriguez non si è lasciata sfuggire molti dettagli, però ha rivelato che lei e Cecilia hanno litigato per colpa sua.

Perché Cecilia e Belen Rodriguez hanno litigato? La conduttrice ha fatto una cosa grave

Per mesi Cecilia Rodriguez non ha parlato alla sorella, in merito a ciò la conduttrice ha detto: “Ho fatto una marachella, aveva ragione, però la pregavo di parlare con me e non mi rivolgeva la parola“. Ridendo ha anche detto che non vuole giustificarsi però la sorella era incinta e i suoi ormoni giustamente erano un po’ sballati, questo non ha aiutato a risolvere le cose in fretta.

Belen Rodriguez non ha voluto rivelare cosa ha fatto alla sorella, ha detto però che è stata una cosa grave che le ha tenute lontane per molto tempo, alla fine però Cecilia Rodriguez ha deciso di perdonarla.