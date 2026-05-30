Con il cuore 2026: i due passaggi più commentati della serata

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La serata benefica “Con il Cuore – Nel nome di Francesco 2026”, andata in onda il 29 maggio su Rai 1 dal sagrato della Basilica di San Francesco ad Assisi, è stata segnata da due momenti molto forti: il ricordo doloroso di Pupo e l’emozione inattesa di Sal Da Vinci.

Pupo ha partecipato all’evento in un momento particolarmente delicato della sua vita, ricordando la recente scomparsa della madre. Il suo intervento ha dato alla serata un tono molto intenso e personale, in linea con lo spirito di solidarietà che caratterizza da anni la manifestazione organizzata dai frati del Sacro Convento di Assisi.

Con il cuore 2026: il “fuori programma” di Sal Da Vinci

Il “fuori programma” che ha attirato maggiormente l’attenzione del pubblico ha invece avuto come protagonista Sal Da Vinci. Dopo l’esibizione di Per sempre sì e del nuovo brano Poesia, il cantante si è lasciato andare a un lungo ringraziamento rivolto a Carlo Conti, visibilmente commosso. Da Vinci ha spiegato che proprio Conti gli ha dato l’opportunità di arrivare a un pubblico più ampio attraverso il Festival di Sanremo, arrivando a dirgli che qualcuno “dall’alto” gli aveva suggerito di puntare su di lui. Le sue parole hanno emozionato la piazza e lo stesso conduttore.

A quel punto il pubblico di Assisi ha iniziato a chiedere a gran voce un’altra canzone. Così, oltre ai brani previsti, Sal Da Vinci ha regalato una terza esibizione con “Rossetto e Caffè”, trasformando quello che doveva essere un semplice saluto finale in uno dei momenti più calorosi dell’intera diretta.

L’edizione 2026 di Con il Cuore – Nel nome di Francesco 2026, dedicata anche agli 800 anni dalla morte di San Francesco, ha così alternato musica, solidarietà e momenti molto umani, con l’emozione di Sal Da Vinci e il dolore di Pupo che sono diventati i passaggi più commentati della serata.