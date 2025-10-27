Belen Rodriguez a Belve: “Sono manesca, De Martino ne ha prese da me”, chi è stato il suo più grande amore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Belen Rodriguez sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve nella prima puntata che andrà in onda su Rai Due domani, martedì 28 ottobre 2025 in prima serata.

Sono tante le intriganti rivelazioni che si è lasciata sfuggire durante l’intervista e come al solito è stata schietta e sincera. Alla conduttrice ha detto che il suo più sgradevole difetto è quello di essere aggressiva e manesca. Ha ammesso di aver picchiato tutti i suoi fidanzati, Stefano De Martino è quello che ne ha prese di più.

Belen Rodriguez non stima più De Martino: la conduttrice svela chi è stato il suo amore più grande

Parlando del suo ex marito senza giri di parole ha detto che non c’è rabbia per come è finita la loro storia d’amore, però non prova più stima nei suoi confronti. Ha anche detto: “Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra e non la stima, la distrugge. Può andare avanti per anni, ma è un amore tossico”

Tutti hanno sempre pensato che sia stato proprio Stefano De Martino il suo più grande amore, a Belve però ha rivelato che è stato Marco Borriello, a detta sua si sono amati in ugual modo. Belen Rodriguez non ha nascosto di aver avuto anche esperienze con donne, però ha fatto sapere che preferisce gli uomini dal punto di vista sessuale. Per quanto riguarda invece le droghe ha ammesso di aver provato ma senza esagerate. A detta sua erano le benzodiazepine il suo problema perché è una vera dipendenza e non è affatto semplice disintossicarsi.