Garlasco, Andrea Sempio si sottoporrà alla perizia psichiatrica?

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La Procura di Pavia ha disposto una perizia psichiatrica per Andrea Sempio nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi non vi prenderà parte. L’annuncio è arrivato direttamente in televisione, durante la trasmissione Quarto Grado, dove l’avvocato Liborio Cataliotti ha spiegato la posizione della difesa.

Secondo il legale, Sempio non intende sottoporsi all’accertamento perché la difesa contesta la tempistica della richiesta avanzata dagli inquirenti. “Prima il fatto e poi tutte le valutazioni del caso”, ha dichiarato Cataliotti, sostenendo che eventuali analisi sulla personalità o sulle condizioni psichiche dell’indagato dovrebbero arrivare solo dopo un accertamento concreto dei fatti e delle prove.

Andrea Sempio: le inquietanti ipotesi dei magistrati

La Procura aveva affidato allo psichiatra Roberto Catanesi il compito di verificare l’eventuale presenza di condizioni patologiche o disturbi che possano aver inciso sulla capacità di intendere e di volere di Andrea Sempio all’epoca dell’omicidio di Chiara Poggi. Tra gli aspetti indicati dai magistrati rientrano anche la possibile imputabilità e l’eventuale pericolosità sociale dell’indagato.

Nonostante il rifiuto di Sempio, la consulenza dovrebbe comunque proseguire. Gli esperti incaricati dalla Procura potranno infatti analizzare documenti, scritti, intercettazioni e contenuti social già acquisiti agli atti dell’indagine.

La scelta della difesa aggiunge un nuovo capitolo a una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni. Il caso di Delitto di Garlasco continua infatti a essere al centro dell’attenzione mediatica dopo la riapertura delle indagini che vedono Andrea Sempio nuovamente sotto la lente degli investigatori.

Chiara Poggi sorridente (Fonte: Google)

FONTI:

FanPage

RaiNews.it

Wikipedia.it