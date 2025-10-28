Gossip

Belen è manesca e se ne vanta? Le rivelazioni della Rodriguez scatenano l’ira del web

Pioggia di critiche per Belen Rodriguez, la sua rivelazione a Belve sul fatto di essere manesca indigna il web.

Sara Fonte28 Ottobre 2025
Belen è manesca e se ne vanta
Belen a Belve (Screen Raiplay)
Belen Rodriguez sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve nella prima puntata che andrà in onda oggi in prima serata, dove ha anche rivelato di essere manesca e aggressiva.

La nota conduttrice ha fatto sapere che è questo il suo difetto più sgradevole, con un pizzico di ironia ha ammesso di aver menato tutti i suoi ex, soprattutto Stefano De Martino. A detta sua quando parte la ‘sudamericana’ non riesce a non essere aggressiva, alla Fagnani ha rivelato che le cose si risolvono in questo modo in Argentina.

Pioggia di critiche per Belen Rodriguez: la sua rivelazione a Belve indigna il web

Sul web è subito scoppiata la bufera dopo che sono state rese note le rivelazioni che la conduttrice argentina si è lasciata sfuggire nella trasmissione di Francesca Fagnani. In moltissimi infatti non hanno gradito le sue parole e l’hanno duramente attaccata sui social.

Tra i vari commenti contro Belen Rodriguez si legge: Si è detta manesca e se ne vanta pure?”, “Le mani si tengono in tasca” e molti altri ancora. La conduttrice romperà il silenzio per commentare la polemica scoppiata sul suo conto? Non ci resta che attendere per scoprire se deciderà di dire la sua sulla vicenda.

