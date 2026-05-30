Beautiful, anticipazioni 30 maggio 2026: Steffy attacca Hope e le dice di stare lontana da Finn

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 30 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che la confessione di Finn ha turbato molto Steffy, infatti vuole allontanarsi per un po‘, prima però ha deciso di affrontare Hope dopo quello che ha scoperto.

Anticipazioni Beautiful 30 maggio 2026: la confessione di Steffy su Hope sconvolge Liam

Steffy raggiungerà Hope alla Forrester Creations e la attaccherà duramente dicendole che il tradimento tra le Logan è un istinto ereditario. Le dirà di stare lontana da Finn dopodiché andrà a casa di Bill per affidare la piccola Kelly a Liam. In preda alla rabbia racconterà all’ex marito cosa ha fatto la Logan e lui resterà senza parole.

Intanto Taylor si scaglierà contro Brooke accusandola di non aver trasmesso la giusta moralità alla figlia, pensa che Hope abbia perso la dignità dimostrando di essere pronta a danneggiare i matrimoni altrui proprio come sua madre. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Ridge proverà a mediare tra loro con scarsi risultati, Logan e Forrester infatti hanno ricominciato a farsi la guerra.