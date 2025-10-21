Belen Rodriguez pizzicata con il nuovo fidanzato: è un chirurgo turco

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è un nuovo amore nella vita di Belen Rodriguez, sembra infatti che la splendida conduttrice argentina abbia ritrovato la serenità accanto al nuovo fidanzato.

A lanciare lo scoop ci ha pensato il settimanale Chi, nel nuovo numero che sarà in edicola da domani. Sulla nota rivista sono state pubblicati i primi scatti che ritraggono la showgirl a Milano insieme alla sua nuova fiamma. Di chi si tratta? Di Kemal Alagol, un chirurgo turco di 35 anni iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Milano dal 2020.

Belen Rodriguez e Kemal Alagol in atteggiamenti intimi a Milano: è scattato anche il bacio

Kemal Alagol e Belen Rodriguez (Screen Ig stories @chimagazineit)

La nota conduttrice e il suo nuovo fidanzato sono stati paparazzati insieme in un elegante ristorante milanese, dopodiché si sono recati in hotel dove lei si è cambiata prima di andare in stazione. In uno degli scatti pubblicati dalla rivista sono in auto e sembra che si stiano dando un bacio.

Su Kemal Alagol il settimanale Chi fa sapere che sarebbe già molto noto negli ambienti mondani, non solo a Milano ma anche a Roma. In merito a ciò si legge: “Frequenta giri altolocati, fra Milano e Roma. Ed è considerato un vero gentleman“. Belen Rodriguez ufficializzerà presto la relazione con il chirurgo turco?