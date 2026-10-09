Navanethem “Navi” Pillay, Nobel per la Pace 2026: chi è, età e carriera della giurista che ha dedicato la vita ai diritti umani

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Il Premio Nobel per la Pace 2026 va a Navanethem “Navi” Pillay, una delle figure più autorevoli nel panorama internazionale dei diritti umani. La giurista sudafricana riceve il riconoscimento “per i suoi sforzi nel promuovere la pace e il diritto internazionale”, come dichiarato dal Comitato Nobel . La sua storia attraversa l’apartheid, le corti internazionali e le Nazioni Unite, costruendo un percorso che unisce coraggio, rigore giuridico e una visione globale della giustizia. Chi è Navi Pillay? Qual è la sua età? E quali tappe hanno definito una carriera che oggi riceve il più alto riconoscimento mondiale?

Chi è Navi Pillay: origini, età e formazione

Navanethem “Navi” Pillay nasce il 23 settembre 1941 a Durban, in Sudafrica, in una famiglia di origine tamil indiana . Oggi ha 85 anni. La sua infanzia si svolge in un contesto segnato dalla segregazione razziale, ma anche da una forte educazione ai valori dell’uguaglianza, trasmessi dai genitori.

Grazie alle donazioni della comunità indiana locale, Pillay riesce a studiare legge all’Università di Natal, dove ottiene la laurea in giurisprudenza nel 1965 . Successivamente prosegue gli studi alla Harvard Law School, dove completa un Master of Law e, nel 1988, un Doctorate of Juridical Science .

Fin da giovane sceglie di difendere attivisti e oppositori dell’apartheid, entrando così nel cuore della battaglia per i diritti civili in Sudafrica.

La carriera: dalle corti sudafricane ai tribunali internazionali

La carriera di Navi Pillay attraversa alcuni dei luoghi più cruciali della giustizia internazionale. Nel 1967 fonda il suo studio legale, diventando la prima donna non bianca a farlo nella provincia di Natal .

Nel 1995, Nelson Mandela la nomina giudice dell’Alta Corte del Sudafrica, un passaggio storico che segna l’ingresso delle minoranze nelle istituzioni giudiziarie del Paese post-apartheid .

Da quel momento, la sua carriera assume una dimensione globale:

diventa giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (ICTR) , dove contribuisce a definire giuridicamente lo stupro e la violenza sessuale come crimini contro l’umanità e genocidio ;

, dove contribuisce a definire giuridicamente lo ; viene eletta Presidente dell’ICTR dal 1999 al 2003;

dal 1999 al 2003; entra come giudice della Corte Penale Internazionale (ICC) dal 2003 al 2008;

dal 2003 al 2008; dal 2008 al 2014 ricopre il ruolo di Alto Commissario ONU per i Diritti Umani, sotto la guida del Segretario Generale Ban Ki‑moon .

Negli anni successivi continua a operare in contesti di altissima complessità:

nel 2019 diventa giudice ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) nel caso sul genocidio in Myanmar;

nel caso sul genocidio in Myanmar; dal 2021 al 2025 presiede la Commissione ONU d’Inchiesta sui Territori Palestinesi Occupati .

Il Comitato Nobel sottolinea il suo ruolo come “forza trainante nello sviluppo di un sistema internazionale di legge e ordine”, evidenziando il suo coraggio e la sua integrità in un periodo storico segnato da conflitti e attacchi alle istituzioni giuridiche globali .

Perché ha vinto il Nobel per la Pace 2026

Il Nobel per la Pace 2026 premia una vita dedicata alla difesa dei diritti umani, alla lotta contro l’apartheid e alla costruzione di un sistema internazionale capace di perseguire i crimini più gravi.

Il Comitato Nobel riconosce in Navi Pillay una figura che ha contribuito in modo decisivo a rafforzare il diritto internazionale, ricordando che la pace globale dipende dalla capacità di risolvere i conflitti senza violenza e dalla possibilità di garantire giustizia alle vittime di abusi .

La sua carriera dimostra come la giustizia possa diventare uno strumento di pace, e come la legge possa proteggere le persone più vulnerabili anche nei contesti più difficili.