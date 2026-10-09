Javier Martinez, nuovo successo per l’ex gieffino: fans emozionati

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Javier Martinez continua ad essere seguitissimo a distanza di tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello dove ha trovato anche l’amore. Il pallavolista argentino è tornato a far parlare di sé in queste ultime ore per un nuovo traguardo che ha raggiunto. Scendendo nei dettagli, il 31enne è stato scelto come testimonial della collezione invernale di un noto brand di abbigliamento maschile brasiliano. Per l’occasione, il marchio ha pubblicato una storia su Instagram in cui si vede Javier Martinez indossare alcuni capi per le vie di Milano dove aveva scattato la collezione qualche mese prima. Un nuovo successo per l’ex concorrente del Grande fratello che è stato festeggiato da tutti i suoi fans. Un utente ha scritto: “Le soddisfazioni. Grande capitano” ed un altro “Non vedo l’ora di vederla”.

Javier Martinez, nuovo testimonial di un brand di abbigliamento

Javier Martinez è il nuovo testimonial di un brand di abbigliamento maschile made in Brasile. Un nuovo successo per il compagno di Helena Prestes che ha deciso di intraprendere la professione di modello oltre a quella di attore. L’uomo ha annunciato che presto inizierà a studiare recitazione nel corso di un evento benefico avvenuto a Firenze. Un momento particolarmente importante per la carriera dell’ex pallavolista in seguito alla decisione di abbandonare la pallavolo giocata.