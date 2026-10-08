Beautiful, anticipazioni 8 ottobre 2026: Hope si sente responsabile, Carter la rassicura ma…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 8 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che parlando con la compagna Ridge ha confessato di essere davvero ferito a causa del tradimento di Carter. A Brooke ha raccontato di aver offerto un’altra chance al Walton a patto che avrebbe rinunciato ad Hope, lui però non ha accettato di farlo.

Anticipazioni Beautiful 8 ottobre 2026: Carter rassicura Hope, Ridge continua ad addossare la colpa alla Logan

La tensione alla Forrester Creations è aumenta ancora di più dopo il confronto tra Ridge e Carter. Intanto Hope, dopo che sua madre ha raccontato al Forrester quello che lei e il Walton stavano pianificando, si sente responsabile di quello che è successo.

Carter cercherà di rassicurare Hope dicendole che Brooke ha agito in quel modo solo per proteggerla. Ammetterà, però, che la delusione di Ridge è stata decisamente più dolorosa della rabbia che prova. Nel frattempo Ridge, intenzionato a difendere la Forrester Creations, sarà pronto ad agire anche legalmente. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che lo stilista continuerà a credere che sia stata la Logan ad influenzare Carter spingendolo a tradire i Forrester.