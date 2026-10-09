Michele Falcone di nuovo in finale a Mastro Panettone d’Élite 2026

«Vincere l’anno scorso con il cioccolato è stata un’emozione enorme, ma il tradizionale è la prova più difficile per un lievitista», racconta Michele Falcone. «Essere tra i dieci migliori d’Italia è già un traguardo che dedico alla mia famiglia e a Vieste. Ora ce la giochiamo fino in fondo.»La Pasticceria Falcone apre a Vieste nel 1984. Michele è figlio d’arte: è cresciuto nel laboratorio del papà Gino, la cui leggendaria crema pasticcera è ancora oggi il simbolo della casa. Da quella tradizione di famiglia nasce il suo lavoro sui grandi lievitati, che oggi porta il nome di Vieste e del Gargano tra le eccellenze della pasticceria italiana.