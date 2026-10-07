Beautiful, anticipazioni 7 ottobre 2026: Carter turbato, Ridge confessa a Brooke di essere ferito

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 7 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che nonostante l’immensa delusione Ridge ha detto a Carter che avrebbe perdonato il suo tradimento se avesse rinunciato ad Hope. Lo ha fatto perché è convinto che sia stata Hope a manovrarlo per vendicarsi del licenziamento alla Forrester Creations.

Anticipazioni Beautiful 7 ottobre 2026: dopo il confronto con Carter alla Forrester Ridge parla della sua delusione con Brooke

Dopo il confronto con Ridge, durante il quale ha scoperto che lo stilista è venuto a conoscenza del suo piano per prendere in mano la gestione della Forrester Creations, Carter sarà molto turbato.

Ridge, intanto, confiderà a Brooke di essere davvero deluso e amareggiato a causa del tradimento di colui che credeva essere non solo un collaboratore ma anche un amico. Per il Forrester Carter era come un fratello, alla Logan dirà di avergli offerto un’altra possibilità per non rovinare il loro legame. Al Walten però ha imposto una condizione, avrebbe dovuto rinunciare ad Hope e al loro piano. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Carter ha rifiutato, ha preferito rovinare il loro rapporto per restare accanto alla donna di cui si è innamorato.