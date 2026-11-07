Beautiful, anticipazioni 7 novembre 2026: Ridge si sente tradito da Brooke, Taylor lo sostiene

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 7 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che il comportamento di Brooke ha ferito profondamente Ridge, confidandosi con Taylor lui dirà di sentirsi tradito. La Logan si è chiaramente schierata dalla parte di Carter e Hope accettando il ruolo di amministratore delegato alla Forrester Creations.

Anticipazioni Beautiful 7 novembre 2026: Steffy arrabbiata per il tradimento di Brooke, Eric cerca una soluzione

Da parte di Brooke il Forrester si aspettava che avrebbe preso le difese della sua famiglia dopo quello che ha fatto Carter, ma così non è stato. Taylor cercherà di confortare Ridge in un momento così delicato per lui, all’ex marito dirà che non dovrà affrontare questo difficile momento da solo perché lei resterà sempre al suo fianco. Lo stilista si renderà conto di quanto abbia bisogno della Hayes.

Intanto Steffy parlerà del tradimento di Brooke con Finn, che ha preso un’importante decisione senza parlarne né con Ridge né con la famiglia Forrester. A lei non piace affatto il modo in cui la Logan tratta suo padre ed è molto preoccupata per Eric perché teme che possa sentirsi male. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che il Forrester senior, nonostante sia molto provato a causa della malattia, si impegnerà a trovare una soluzione per riprendere il controllo dell’azienda.